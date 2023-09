Filhos de Adriano e Edmundo atuam em mesmo time da 3ª Divisão do Rio

Na sequência, ficou um tempo parado e tornou-se auxiliar técnico do sub-20 do Serrano. Porém, após participar de uma espécie de peneira para a montagem do elenco desta temporada, retornou aos campos.

Nestes dois jogos contra o Boavista foi reserva e não entrou em campo, mas demonstrou ser um cara de grupo, bem relacionado com todos e muito participativo.

Quando dois jogadores do Serrano discutiram em campo, por exemplo, Júnior chamou um deles na linha lateral e passou a acalmá-lo, colocando-o concentrado novamente na partida.

'Adriano Imperador é um gentleman com todos'

Ciente do peso de seu nome, Adriano Imperador tenta ser discreto na carreira do filho. Justamente por isso, não avisou nem a ele que iria no jogo de estreia do garoto no profissional, aparecendo de surpresa no estádio Atílio Marotti, em Petrópolis.

A diretoria do Serrano, porém, gosta da presença do ídolo do Flamengo e o vê como um cara que agrega.