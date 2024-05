Técnico do Manchester United ironiza possível reformulação no elenco: "É uma piada"

Com a temporada abaixo do Manchester United, uma possível barca de jogadores para reformulação no elenco vem sendo especulada pela imprensa inglesa. O técnico Erik ten Hag, porém, ironizou os rumores, nesta quinta-feira.

"É uma piada! Desde que trabalhei aqui, todos os verões, 200 jogadores despertavam o interesse do Manchester United, o que não é verdade. Fizemos algumas pesquisas", disse.

"Todo verão, vendemos todos os jogadores do nosso time. O que não é verdade. Tenha calma e assuma a responsabilidade ao receber tal manchete. É totalmente idiota", completou.