Próximo adversário do Santos na Série B, Guarani anuncia Júnior Rocha como novo treinador da equipe

Júnior Rocha é o novo técnico do Guarani. O profissional de 43 anos assina com o Bugre após campanha de destaque no Paulistão liderando a Inter de Limeira, onde estava há duas temporadas, até as quartas de final.

O treinador tem passagens por Luverdense, CRB, Novorizontino, Santa Cruz e Figueirense. Júnior ganhou destaque em seu último trabalho, na Inter de Limeira, quando levou a equipe até as quartas de final do Campeonato Paulista.

A Inter de Limeira, que disputa a Série D do Brasileiro, se classificou na 2ª posição no grupo C do Estadual, ficando à frente do Corinthians, mas acabou eliminada pelo Bragantino nas quartas.

Júnior Rocha comandou a equipe de Limeira na vitória sobre o Pouso Alegre, no último sábado, na estreia do time na quarta divisão nacional.