Lucas Hernández sofre grave lesão no joelho em jogo do PSG e perderá a Eurocopa

A lesão de Lucas Hernández ocorreu na partida diante do Borussia Dortmund, nesta quarta-feira, pela ida das semifinais da Champions League. Ele deixou o campo aos 41 minutos da primeira etapa por questões físicas, dando lugar ao brasileiro Beraldo.

Esta foi a mesma lesão que o jogador sofreu quando estreou na Copa do Mundo de 2022, contra a Austrália. A única diferença é que havia sido no joelho direito e agora foi no esquerdo.

Lucas Hernandéz defendia o Bayern de Munique e foi contratado pelo Paris Saint-Germain no começo desta temporada. Rapidamente ele se tornou peça importante na equipe francesa, podendo atuar de lateral-esquerdo e zagueiro.