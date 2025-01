Aspirante à CBF, Ronaldo tem conflito por empresas e contrato com jogadores

Procurada pela coluna, a assessoria de imprensa de Ronaldo informou que o jogador tem consciência das restrições do cargo e alegou que não haveria conflito de interesse.

"No momento adequado [Ronaldo] falará sobre isso com a transparência que o tema requer", informa a nota.

Negócios fenomenais

Ronaldo intensificou sua atuação como garoto-propaganda e empresário no futebol após sua aposentadoria, em 2011. Ele montou uma rede de empresas ligadas ao setor, direta e indiretamente.

Entre essas empresas está a agência ODZZ Network, da qual é dono por meio de sua holding, a RDNL.

Os serviços das ODZZ se dividem entre a agência de marketing Octam Latam, a companhia de viagens Wayz Travel e a produtora Beyond Films.



No caso da Octam Latam, um dos serviços prestados é o de gestão de carreiras. Entre os clientes estão o atacante Rodrygo, da seleção brasileira e do Real Madrid, e a lateral Tamires, do Corinthians e da seleção.



Ou seja, uma empresa de Ronaldo, candidato à CBF, tem como clientes dois jogadores convocados para suas respectivas seleções.



A empresa também faz organização de eventos, como as cerimônias das finais das Libertadores. Foi contratada pela Conmebol, entidade da qual a CBF é filiada e que manda no futebol sul-americano.



A Beyond Films produz audiovisual, incluindo documentários. Já prestou serviços para o Cruzeiro, clube do qual Ronaldo era dono, e cita as produções esportivas como suas principais peças.



A agência de viagens atua no mercado corporativo. Um dos principais serviços utilizados pela CBF é na área de viagens.



Outro ramo dos negócios do Ronaldo são serviços financeiros. O Fenômeno fundou a R9 Family Office Assessoria. Essa empresa fez uma sociedade com a Galapagos Capital para criar o Galaticos Capital. A ideia é oferecer gestão patrimonial para jogadores e atletas.



A empresa sócia de Ronaldo, por sinal, é a responsável pelo fundo (Fidic) usado para pagar as dívidas do clube São Paulo.



Uma terceira área de atuação do ex-jogador é na Ronaldo Academy. Trata-se de uma rede de franquias de escolinhas para garotos que tem entre os sócios o empresário Carlos Wizard.



No futebol de clubes, Ronaldo vendeu em abril de 2024 sua participação na Tara Sports Brasil, empresa que controlava a SAF do Cruzeiro, para o empresário Pedro Lourenço.