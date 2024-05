Pequena torcedora do Vasco vai aos prantos após encontro com Payet

Gente, caiu um cisco aqui no meu olho 🥹❤️ pic.twitter.com/uwXPGQvQJ2 -- Bruno Braz (@brazbruno) May 22, 2024

Classificação e jogos Copa do Brasil

Payet foi um dos grandes destaques na classificação do Vasco. O meia francês participou ativamente, com dois lindos passes, de dois dos três gols cruzmaltinos no empate em 3 a 3 com o Fortaleza, que levou a decisão para o os pênaltis.

Nas cobranças, Léo Jardim brilhou, pegou um e os vascaínos venceram por 5 a 4. A equipe avançou para as oitavas de final e o adversário será conhecido após sorteio.