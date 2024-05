Cada um em seu quadrado: Vasco e 777 não se misturam em classificação

Não houve atrito, mas cada um ficou em seu quadrado. Na suada classificação nos pênaltis sobre o Fortaleza, na Copa do Brasil, Vasco e 777 Partners - que vivem litígio jurídico — não se misturaram em São Januário.

O que aconteceu

Pedrinho ficou na sala da presidência e recebeu a visita do prefeito do Rio, Eduardo Paes. O presidente associativo tem o político vascaíno como um aliado no projeto de reforma de São Januário, que já está aprovado pela Prefeitura e se encontra na Câmara Municipal prestes a ser votado.



A diretoria de Pedrinho também estava no local. Seu corpo jurídico acompanhou atentamente as atualizações da liminar, após agravos impetrados pela 777, e alguns dos advogados foram parados e questionados sobre informações, mas até o fim do jogo não houve uma nova movimentação.



Já o CEO da SAF, Lúcio Barbosa, acompanhou o jogo da tribuna de honra também vestido com uma camisa do Vasco. Ele foi contratado para o cargo pela 777 ainda antes da liminar. Sua relação com Pedrinho e a diretoria associativa é conflituosa após tentativas de diálogos.



Pedrinho não foi ao vestiário e nem passou pela zona mista após a partida. O presidente e sua diretoria optam, num primeiro momento, em não intervir no departamento de futebol. Já Lúcio compareceu ao vestiário.



Felipe, ídolo do Vasco e fiel parceiro de Pedrinho, também estava no estádio. O ex-jogador estava com os filhos e preferiu assistir de um dos camarotes.

Polêmicas foram tema no vestiário

Técnico interino do Vasco, Rafael Paiva revelou que as polêmicas foram tema no vestiário. O profissional, que fez sua última partida antes da estreia do português Álvaro Pacheco, revelou que eles fizeram um pacto para que isso não os afetasse em campo.