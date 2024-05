Com estádio, Corinthians se isola com maior dívida entre clubes grandes

Esse valor era similar à dívida líquida do Atlético-MG no ano passado (R$ 1,571 bilhão). Só que a transformação do clube em SAF e a venda do shopping provocaram uma redução do débito líquido para R$ 824 milhões. O clube agora é o terceiro com maior dívida.

Depois do Corinthians, o maior débito líquido foi do Botafogo, com R$ 1,032 bilhão, valor praticamente igual ao ano passado. O Alvinegro carioca teve redução de seu passivo histórico, mas John Textor fez um empréstimo com a XP além de aumento de débitos tributários por conta de impostos não pagos.

As SAFs de Vasco e Cruzeiro vêm na sequência em tamanhos de dívidas com R$ 749 milhões e R$ 719 milhões, respectivamente.

A dívida líquida é calculada com o total do passivo do clube - excluídos itens meramente contábeis - menor o ativo circulante e recebíveis a longo prazo.

Por isso, o Athletico-PR tem uma dívida líquida negativa, que foi tratada como zerada. Na realidade, o clube paranaense tem débitos, sim, mas o dinheiro em caixa e seus recebíveis são maiores.

Veja a lista completa abaixo com dados da EY e balanço do clube:

Dívidas Líquidas