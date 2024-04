Flamengo vê afastamento de árbitro como contraditório com instrução da CBF

A diretoria do Flamengo não entendeu a decisão da CBF de tirar dos próximos jogos o árbitro André Luiz Skettino, que apitou o jogo do time contra o Atlético-GO. Na visão do clube, o juiz aplicou a instrução dada pela própria comissão de arbitragem da confederação.

Foi a posição expressa pelo diretor de futebol do Flamengo, Bruno Spindel. Segundo ele, o pênalti marcado em Bruno Henrique seguiu a orientação da própria CBF sobre braços abertos que atingem rivais.

Spindel explicou que, na sexta-feira anterior ao Brasileiro, membros da CBF explicaram em palestra a atletas que seria marcada falta nesse tipo de lance em que o braço mais alto atinge o rosto de outro atleta.