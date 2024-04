Por que a CBF demora para divulgar a tabela com dias de jogos do Brasileiro

O Brasileiro-2024 começa em apenas 10 dias, mas ainda não há uma tabela detalhada do campeonato. A CBF trabalha, no momento, com a Globo e clubes para marcar exatamente as datas dos jogos. Há uma explicação: o cronograma tardio de jogos da Libertadores e da Sul-Americana.

A tabela básica do Brasileiro foi divulgada em 19 de fevereiro, no dia anterior ao Conselho Técnico da Série A. Ou seja, já se sabia que times se enfrentariam em cada rodada.

Mas o sorteio da Libertadores e da Sul-Americana ocorreu no dia 18 de março. A Conmebol teve intenção de fazer o evento apenas quando todos os times estivessem classificados, inclusive os que disputaram as fases prévias do campeonato.