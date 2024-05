O que se sabe sobre a revenda do Cruzeiro por Ronaldo a bilionário

Aviso ao Cruzeiro

Pelo contrato inicial, Ronaldo tem que notificar oficialmente Cruzeiro sobre uma proposta de um terceiro para compra. O clube tem direito de igualar a proposta, o que obviamente não vai acontecer. Só depois que o clube associação informar que não vai fazer proposta que a venda pode seguir.

Lucro de Ronaldo

O acordo inicial previa que Ronaldo teria de aportar R$ 50 milhões no clube. Quem acompanhou as contas do clube entende que ele, na realidade, botou mais dinheiro porque houve dívidas na CNRD e na Fifa que precisavam ser resolvidas. Não se tem uma conta exata ainda.

Há uma expectativa de que ele receba de volta o dinheiro investido. E deve haver um lucro para ex-jogador na operação. Mas envolvidos no negócio veem como altamente improvável que o ex-jogador vá multiplicar por 12 vezes seu investimento como tem sido divulgado por alguns veículos de mídia.

O tamanho do seu lucro, no entanto, só será sabido com quando os valores da operação revelados. Pessoas ligadas a Ronaldo dizem que há sigilo por isso não falam em valores, Pedro Lourenço também não mencionou o montante pago.