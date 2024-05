Tite tem desafio de evitar jogo modorrento do Flamengo que marcou Sampaoli

Tanto que criou apenas 13 conclusões, sendo que quatro delas no gol. Isso para um time que teve 72% de posse de bola e que passou quase o tempo inteiro no campo ofensivo.

Não é uma cena tão rara nos últimos anos rubro-negros como se possa imaginar. O período final de Jorge Sampaoli à frente do Flamengo tinha momentos similares. Eram trocas de passes longas e pouquíssimas chances criadas de gol, o que contrastava com o início intenso sob o treinador argentino. Lembremos a final da Copa do Brasil, no Maracanã, em que o Flamengo quase não ameaçou o São Paulo.

E também houve períodos assim, com pouquíssima contundência, com Rogério Ceni na campanha do título Brasileiro-2020. Sobrava posse de bola e faltavam conclusões a gol. Até que o treinador alterou o time ao botar Arão como zagueiro, agilizou o jogo rubro-negro e conquistou a taça com uma reação.

Diante do Amazonas, o jogo lento passava por Gerson atuando como volante, em seu estilo de segurar a bola, em vez da velocidade de De La Cruz. Meio inexplicável, aliás, que Gerson tenha ficado em campo até o final. Além disso, faltavam as formações de triângulos pelas laterais de campo, características do trabalho de Tite no início do ano.

Da única vez que isso ocorreu, de fato, Viña e Bruno Henrique tabelaram e o uruguaio meteu a bola na cabeça de Pedro. O lateral-esquerdo, aliás, apresentava uma iniciativa no jogo juntamente com Lorran, pela ponta direita.

Houve uma tentativa de TIte de mudar o time com Gabigol. O time passou a ter dois atacantes em um 4-4-2. E ainda houve a entrada de Matheus Gonçalves e Luís Araújo para gerar vantagem nas laterais. Mas nada mudou o tédio do jogo.