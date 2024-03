Após pressão de clubes, CBF costura acordo para resolver TV da Série B

Times da Liga Forte União não queriam aceitar cláusulas de extensão do contrato da Série A além de 2024, nem vendas de direitos de internacionais. Isso porque interferia no acordo com investidores. E o time mais valioso da competição deste ano, o Santos, já tinha assinado um contrato com a Globo em separado pela lei do mandante.

Após a rescisão da Brax, os clubes da Série B se movimentaram para tentar fazer cumprir o contrato. Mandaram uma notificação para exigir que o acordo com a empresa fosse mantido e seu valor de mais de R$ 200 milhões também.

A CBF conversa com a empresa. A tendência é de rescisão do contrato antigo e reformulação para um novo acordo com a Brax. A empresa pode ficar só com parte dos ativos, mas seguir aportando na Série B.

Em conjunto, está em estudo uma composição dos direitos de TV da Série B com outros veículos.

A Globo, que já tem os jogos do Santos como mandante, é a maior interessada, mas tem um limite de preço a pagar pelo ativo. A empresa aparece como mais forte candidata para ficar com uma fatia. Outra opção em análise na CBF é a A TV Brasil.

Envolvidos nas negociações têm expectativa otimista de um acordo ser fechado nas próximas semanas para garantir receitas para os clubes da Série B.