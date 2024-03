Flamengo discute preço de terreno com Caixa e projeta estádio para 75 mil

Após apresentar um projeto, o Flamengo está em meio a uma discussão com a Caixa Econômica Federal sobre o valor do terreno para construção do seu estádio. A intenção é usar a área do antigo Gasômetro - no Centro do rio de Janeiro - para a construção de uma arena com previsão de capacidade de 75 mil pessoas.

O primeiro passo dado foi a apresentação do projeto feita pelo clube à Caixa. Isso ocorreu em uma reunião entre o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o presidente da Caixa, Carlos Vieira. O terreno pertence ao Fundo Imobiliário Porto Maravilha, que é administrado pela Caixa.

No encontro, já houve uma discussão sobre o preço do terreno. O Flamengo informou que toparia pagar o mesmo preço, proporcionalmente, da Prefeitura do Rio.