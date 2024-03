Após queda, Casares ignora pressão e segura Carpini: ‘Imagina, tudo normal’

O presidente do São Paulo, Julio Casares, garantiu a permanência do técnico Thiago Carpini como técnico do time após a eliminação do Paulista. Questionado pelo blog, respondeu: "Imagina, tudo normal."

Juntamente com o restante da cúpula são-paulina, o dirigente está em Luque para o sorteio da fase de grupos da Libertadores, na sede da Conmebol.

Casares minimizou a pressão sobre Carpinini na desclassificação para o Novorizontino - o time caiu nos pênaltis. As críticas da torcida - que o chamou de "burro" - são vistas como normais por conta do resultado. Para ele, o resultado se explica pela bola não ter entrado, o que acontece no futebol.