Cotas de TV do Brasileiro: em que lado está seu time em contrato bilionário

Oito clubes já decidiram que pretendem assinar um acordo com a Globo. São eles: Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Red Bull Bragantino, Bahia, Vitória, Atlético-MG e Grêmio.

O acordo estava encaminhado para ser assinado por R$ 1,3 bilhão por todos os direitos do Brasileiro de 2025 a 2029. Mas, com a possível saída do Corinthians do clube, esse valor deve ter que ser renegociado.

A divisão de dinheiro é pelo critério de 40% igual, 30% performance esportiva e 30% audiência. Não há mais mínimo garantido na Libra para os clubes, item polêmico que dava aos clubes o direito de receber pelo menos o mesmo de 2024. Mas estima-se que os times devem ganhar um pouco mais do que no atual ano.

Liga Forte Futebol

São oito clubes na Série A e três aliados: Inter, Fluminense, Athletico-PR, Fortaleza, Cuiabá, Atlético-GO, Juventude, Criciúma, além de Cruzeiro, Vasco e Botafogo.

Ainda não tem negociação avançada com nenhum veículo de mídia. A ideia é fatiar a venda dos direitos de TV por diversas plataformas, incluindo TV aberta, fechada e streaming. Com isso, repete-se a fórmula do Paulista e a intenção é aumentar a receita.