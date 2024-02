Por que há risco de a disparidade de TV no Brasileiro aumentar em 2025

As estratégias dos dois lados e o cenário dos veículos de mídia indicam que pode haver um aumento da disparidade entre as receitas de TV de clubes da Libra em relação à LFF. Lembremos que as negociações relacionadas à criação de uma Liga do Brasileiro se iniciaram justamente para tentar reduzir a diferença nos ganhos.

Pois bem, os clubes da Libra já têm uma proposta oficial da Globo de R$ 1,3 bilhão pelos direitos de TV aberta e fechada. Esse valor deve ser acrescido de variáveis de um pay-per-view menor, a depender dos jogos que restarem, que lhes daria 50% do arrecadado. A estimativa é de que todo o negócio pode gerar até R$ 1,5 bilhão.

Esse dinheiro iria integralmente para os nove clubes da Série A e seria dividido pelos critérios da Libra. A divisão tem um percentual de 40% igual, 30% performance e 30% audiência. A expectativa é de que todos os clubes ganhem ao menos igual ou cresçam um pouco em relação à receita de TV de 2024.

A Globo já não tem um cheque igual para a Liga Forte Futebol. Já deixou isso claro ao não aceitar pagar R$ 1,4 bilhão pelos seus direitos. Tem interesse no Brasileiro inteiro, mas apenas se couber no seu bolso.

Por isso, a LFF vai para fatiar os direitos com modelo similar ao do Paulista. Entre as TVs Abertas, SBT e Record já investiram em direitos, da Libertadores e Paulistas. Mas, nos dois casos, seus cheques foram menores do que eram os anteriores da Globo. Ambos têm capacidade menor de criar pacotes publicitários de futebol.

Entre as TVs fechadas, houve conversas com Libra e LFF, mas recuo dos veículos quando se pedia um valor maior. A ESPN está cautelosa, a Warner acabou de entrar e sair de um grande pacote de jogos do Brasileiro - hoje transmite só o Athletico-PR.