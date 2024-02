CBF aumentará valor e prêmio da Supercopa supera R$ 10 milhões

A CBF vai reajustar o prêmio da Supercopa que será paga ao vencedor do jogo entre Palmeiras x São Paulo, no domingo. O valor, ainda não definido, vai ser superior aos R$ 10 milhões pagos no ano passado quando o time alviverde levou o título.

Esse aumento será possível porque houve um incremento pouco acima da inflação do contrato com a Globo pelos direitos de TV da competição. A venda ficará entre R$ 7 milhões e R$ 8 milhões.

Além disso, a CBF tem a arrecadação de bilheteria da Supercopa do jogo no Mineirão dentro da receita da competição.