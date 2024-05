Tite recua e o Flamengo avança

- Lorran, enfim, foi escalado em sua verdadeira posição (a de Arrasca), tornando-se o craque do jogo.

- Além disso, o time voltou a marcar pressão a saída de bola do adversário e, com tabelas e triangulações, finalizou 18 vezes, 9 delas (50%) na direção do gol.

- O aproveitamento não foi dos melhores (marcou apenas dois gols), mas muito se deve às defesas excepcionais de Carlos Miguel (que, ironicamente, falhou no gol de Pedro) e até a trave, alvejada por Ayrton Lucas, em chute de fora da área.

- A pergunta que não quer calar é se Tite manterá a escalação e o sistema contra o Bolívar, jogo chave para seguir na Libertadores. De La Cruz e Pedro saíram queixando-se de problemas musculares.

- A pergunta de um milhão de dólares é se o Bolívar e é melhor que o Corinthians e poderá opor maior resistência...

- O grande desafio é manter esse esquema e o nível de atuação daqui pra frente, não voltando ao xexelento 4-3-3 com pontinhas que o treinador tanto adora.