Trabalho de Tite é indefensável. Até para a Flanelinha

Não há mais como defender racionalmente o trabalho de Tite no Flamengo. Após sete meses à frente do elenco rubro-negro (tempo em que Jorge Jesus ganhou um Brasileiro, com recorde de pontos, e a Libertadores), seu time não passa de uma cópia bizarra das decepcionantes seleções brasileiras que dirigiu, sem sucesso, nas duas últimas Copas.

Sem jogadas ensaiadas, sem esquema tático que deixe seus jogadores confortáveis e em condições de jogar o melhor futebol que cada um pode produzir, sem ser capaz sequer de se valer do talento individual dos que estão em campo. Desagradável e irritante. Uma lástima!

O Carioquinha, vê-se, foi um tremendo Me Engana Que Eu Gosto. A tal defesa inexpugnável, depois dele, toma gols sem parar. O ataque com os "pontinhas" grudados às linhas laterais (paixão de Tite pelo futebol posicional) é incapaz de produzir gols. E o meio-campo desperdiça até o futebol de um craque como Nicolas De La Cruz. Desastre total.