Dorival vai bem, mas precisa escalar Rodrygo, Endrick e Vini Jr. juntos

Casos do moleque do Palmeiras (já vendido ao Real Madrid), de Rodrygo e de Vini Jr. (ainda que esse ainda esteja devendo uma atuação à altura de todo o seu futebol, com a camisa do Brasil). Curiosamente, poderão formar a linha de frente do clube espanhol mais famoso do mundo. E DEVERÃO compor o ataque brasileiro no próximo Mundial.

Por isso, não entendi Dorival não começar com o trio, desde o início. Sim, Rafinha jogou bem. Mas o futuro é de Rodrygo, Endrick e Vini. O resto é o resto.

Como um todo e com ótimas atuações individuais (Paquetá, Bruno Guimarães, Danilo, Beraldo, Andreas Pereira, autor da bola roubada e do passe perfeito para o lance do gol da vitória, etc.) o Brasil de Dorival fez bonito, diante de um adversário inegavelmente poderoso, em seu estádio mais mítico.

Não foi pouco. Ainda mais se comparado ao nada produzido nos tempos de Fernando Diniz.