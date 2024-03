Fluminense pegou o grupo mais fácil. Palmeiras, o mais difícil

O Fluminense pegou o grupo mais fácil, entre os brasileiros. O Palmeiras, o mais difícil. Mas o Flamengo não pode se queixar da sorte. Terá que subir a montanha duas vezes, mas seus adversários são tão mais fracos tecnicamente que parece impensável que não se classifique, em primeiro lugar, com facilidade.

De uma maneira geral, o sorteio foi generoso com os times do Brasil. Até o Botafogo, que poderia cair num grupo da morte, com um compatriota e mais um argentino perigoso, teve a fortuna de pegar a LDU, que tem tradição no torneio, mas é inferior a qualquer time tupiniquim.

Apesar do "grupo da morte" do Palmeiras (com San Lorenzo, Independiente Del Valle e Liverpool), aposto que todas equipes daqui se classificarão à fase dos mata-matas. Se qualquer um cair antes, será zebra. E, uma vez mais, são grandes as possibilidades de o Brasil chegar ao seu sexto título consecutivo (dois do Palmeiras, dois do Flamengo e um do Fluminense).