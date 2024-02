Quarteto vai fazendo Tite esquecer o esquema de pontinhas

Gabriel e Bruno Henrique, enfim, começaram uma partida como titulares, jogando juntos, com Tite. Não decepcionaram. Nenhum dos dois fez exibição à altura de seus melhores momentos, em 2019, mas marcaram gols (os dois da vitória sobre o Sampaio Corrêa) e, no mínimo, colocaram uma dúvida na cabeça do treinador, que até então indicava sua linha de frente predileta com Pedro e Cebolinha.

Qual será a dupla de ataque contra o Vasco, no próximo domingo? Difícil prever. Mas há algo que começa a se desenhar definitivo: o técnico que chegou ao Ninho do Urubu sonhando com um esquema que flertava com o jogo posicional, com dois pontas abertos e apenas três homens no meio-campo, vai se convencendo que, pelas características do elenco que dirige (principalmente depois da chegada do ótimo Nicolas De La Cruz), este se presta muito mais a um quarteto na armação e apenas dois atacantes de ofício à frente.

O jogo contra o fraquíssimo Sampaio Corrêa, num Mangueirão engalanado com mais de 50 mil rubro-negros apaixonados (aqueles que os invejosos chamam de "tercerizados") serviu também para que outros antigos titulares, casos de Wesley e David Luiz, tivessem oportunidade de lutar pelas suas posições. O lateral aproveitou bem sua chance e talvez jogue de início diante do Vasco. Já o zagueiro dificilmente barrará Fabrício Bruno.