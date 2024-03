Titular na Data Fifa, Bento será disputado por 3 grandes da Europa em julho

O goleiro do Athletico-PR teve a chance de estrear com a amarelinha porque Alisson (Liverpool) e Ederson (Manchester City), as duas principais opções do Brasil para o setor, estão machucados e não puderam participar da Data Fifa.

Bento foi convocado pela primeira vez para a seleção em agosto passado, mas acabou cortado devido a uma lesão muscular. Ele voltou a ser chamado em novembro e ficou no banco nos confrontos com Colômbia e Argentina, válidos pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo-2026.

Copa América à vista

Depois dos amistosos contra as potências europeias, a seleção tem agora dois meses livres até voltar a campo em junho, quando disputará dois amistosos (contra México e Estados Unidos) e participará da Copa América.

A edição deste ano do torneio continental será diferente, já que contará com a participação também de seleções filiadas à Conmebol, entidade que representa as Américas do Norte e Central, além da região do Caribe.

O Brasil está no Grupo D e terá Colômbia, Paraguai e Costa Rica como adversários na primeira fase.