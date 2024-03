Agora preso, Robinho foi 1º passo para Manchester City conquistar o mundo

Como Robinho foi parar no City

Robinho foi o marco zero da mudança de patamar do City porque foi o único alvo impactante que o então novo e endinheirado dono do clube conseguiu atrair de imediato para Manchester.

O xeque Mansour concretizou a compra da equipe inglesa já em cima do prazo limite para a chegada de reforços para a primeira metade da temporada. Ou seja, não teve muito tempo para negociar com os alvos que mais desejava.

A solução foi correr atrás de Robinho, que vinha da sua melhor temporada pelo Real Madrid (15 gols e 12 assistências), mas estava longe de desempenhar no Santiago Bernabéu o papel de protagonista com o qual sonhava para tentar brigar por prêmios de melhor jogador do mundo.

Na época, o brasileiro quebrou dois recordes: foi o reforço mais caro da história do City e também a maior venda já feita pelo gigante espanhol.

Banco e prejuízo na Inglaterra

Se Robinho mudou-se para a Inglaterra com a intenção de ser o cara de um projeto ambicioso, esse status não durou muito tempo. De fato, em sua temporada de estreia no City, o camisa 10 exerceu esse protagonismo e foi o artilheiro do time.