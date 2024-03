Quem é o ex-São Paulo que virou artilheiro na ilha de Cristiano Ronaldo?

Desde 1984/85, curiosamente o ciclo em que nasceu Cristiano Ronaldo, a região sempre teve pelo menos um time atuando na primeira divisão. A sequência chegou ao fim com o rebaixamento do Marítimo no ano passado.

Nesta temporada, além do time de Lucas Silva, o Nacional também representa a Madeira na segundona. Há ainda mais uma equipe insular na divisão de acesso, o Santa Clara, que é dos Açores.

Como está a briga pelo acesso?

Os dois primeiros colocados da segunda divisão asseguram promoção direta para a elite do futebol português. Já a equipe que terminar no terceiro lugar tem uma nova chance de promoção, em um mata-mata contra o antepenúltimo da Série A.

Com 25 das 34 rodadas já disputadas, as vagas diretas para a primeira divisão estão nas mãos de Santa Clara (56 pontos) e AVS (55). Já o Marítimo (45) está na quarta posição e vive uma disputa ponto a ponto com o outro time da Madeira, Nacional (48), pela classificação na repescagem.

Uma curiosidade da segundona de Portugal nesta temporada é que os três primeiros colocados na artilharia são brasileiros. O veterano Nenê (AVS) lidera a corrida prêmio, com 20 gols. Wendel (Porto B) tem 12 tentos e Lucas Silva, 11.