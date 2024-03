Dia de Champions: Barcelona encara última chance de vaga no 'Super Mundial'

Para ir ao Mundial, o Barça precisa terminar esta temporada à frente dos colchoneros no ranking construído a partir do desempenho de cada clube nas últimas quatro edições da Champions. Mas, por enquanto, os culés estão seis pontos atrás dos adversários diretos (62 a 56).

Ou seja, caso sejam eliminados da Champions pelas mãos do Napoli, os catalães verão a vaga cair no colo do Atleti. Por outro lado, se derrotarem os italianos, diminuirão a desvantagem para só três pontos e terão até mais três rodadas (quartas, semifinal e final) para tirá-la -o time de Diego Simeone perdeu a primeira partida das oitavas para a Inter de Milão e também pode se despedir nesta semana da competição da Uefa.

No total, a Europa tem direito a 12 das 32 vagas do novo Mundial. Quatro delas irão para os vencedores da Champions entre 2021 e 2024 e as oito restantes serão entregues para os primeiros colocados do ranking já citado. O detalhe é que há um limite de dois clubes por país (desde que não tenham se classificado por conta de título continental). Por isso, Barça e Atleti disputam uma única vaga.

O Brasil já sabe que contará com pelo menos três times no torneio da Fifa, Palmeiras, Flamengo e Fluminense, vencedores das últimas três Libertadores. Além deles, outras 17 equipes já estão classificadas.

O outro jogo do dia

Novo líder do Campeonato Inglês, o Arsenal precisa derrotar o Porto por pelo menos dois gols de diferença (ou com vantagem mínima e vencer também nos pênaltis) para descolar um lugar também entre os oito melhores da temporada na Europa.