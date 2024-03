A uma vitória de recorde, Jesus 'esquece' Neymar e faz seu melhor trabalho

O aproveitamento de 94,1% dos pontos disputados é muito superior aos 79% que JJ atingiu durante sua vitoriosa passagem pelo Flamengo. Também bate com folga os 82,5% que ele obteve na sua estadia anterior no Oriente Médio, até então o trabalho número 1 do seu ranking particular.

Neymar, para quê?

E o mais impressionante é que a marca atual de Jesus foi obtida praticamente sem ajuda do jogador que foi contratado para ser o líder técnico do projeto do Al-Hilal.

Reforço mais caro da história do futebol saudita (90 milhões de euros, ou R$ 484 milhões), Neymar disputou apenas cinco partidas pelo clube antes de romper os ligamentos do joelho e encerrar precocemente sua temporada.

Curiosamente, foi justamente no período em que pode contar com seu camisa 10 que o Al-Hilal mais oscilou. Com o brasileiro em campo, a equipe saudita teve dois dos três empates registrados em 2023/24.

Foi nessa época também que Jesus chegou a ficar ameaçado de demissão. Na época, a justificativa era que o time não entregava tudo que se esperava de um investimento tão alto. Só que os dirigentes não sabiam o que estava por vir.