Em todo o Velho Continente, apenas Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern de Munique e Manchester United têm previsão de gastar mais com salários que o City em 2023/24. Dois times da Arábia Saudita (Al-Nassr e Al-Hilal) também superam os custos do finalista do Mundial.

Haaland ganha mais que o Flu inteiro

Enquanto o City tem uma folha salarial anual na casa de R$ 1,3 bilhão, seu adversário na decisão do Mundial não gasta nem 10% desse valor com pagamentos de jogadores. Em 2023, o Fluminense deve investir aproximadamente R$ 115,8 milhões em remunerações (R$ 8,9 milhões mensais).

A diferença de orçamento entre os finalistas é tão gritante que dois jogadores da equipe inglesa faturam mais que o elenco inteiro tricolor: o meia belga Kevin de Bruyne recebe 20,8 milhões de libras (R$ 128,5 milhões) e o centroavante norueguês Erling Haaland, 19,5 milhões de libras (R$ 120,5 milhões).

Para a sorte do Flu, os dois jogadores mais bem remunerados do City chegaram na reta final de recuperação de problemas físicos à Arábia Saudita, acabaram cortados do Mundial e, portanto, não participação da decisão.

E Guardiola?

Além de ter um dos elencos mais caros do planeta, o City ainda gasta muito com seu treinador... até mesmo para os padrões da elite europeia.