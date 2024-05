Para bets, forma de cobrança de imposto afasta apostador de site autorizado

Representantes das bets avaliam que a forma de cobrança escolhida tende a fazer os apostadores se afastarem dos sites regulamentados no Brasil. Isso porque eles buscariam casas de apostas online fora do país que tenham tributação menor.

A instrução normativa publicada pela Receita isenta de tributação apostas até o valor que se encaixe na primeira faixa de incidência mensal do IRPF. Ou seja, até R$ 2.259,20.

O que estiver fora da faixa de isenção deve ser tributado no momento do pagamento em 15%. O imposto incide sobre o prêmio líquido, que é a diferença entre o valor da premiação e o valor apostado em cada operação. Eventuais perdas do apostador em outras apostas não entram na conta.

A instrução normativa diz que o imposto incidirá:

"a) sobre o valor do prêmio que exceder o valor da 1ª (primeira) faixa da tabela de incidência mensal do IRPF;

b) no momento do pagamento ou crédito do prêmio;