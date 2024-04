Líder da Independente cobra diretoria do São Paulo para demitir Carpini

Pouco depois da derrota do São Paulo por 2 a 1 para o Fortaleza, neste sábado (13), Henrique Gomes, o Baby, líder da Independente, principal torcida organizada são-paulina, cobrou a diretoria do clube para demitir Thiago Carpini.

Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, Baby, que tem bom trânsito com a direção tricolor, disse:

"Para o bem do São Paulo Futebol Clube e para o bem do Carpini também, ele tem que ser demitido, sabe por quê? O nosso pacto que a gente fez, que iria apoiar os 90 [minutos] mais os acréscimos, a gente apoiou os 90 mais os acréscimos. A gente não xingou os jogadores e não xingou o técnico. Só que, a partir de agora, cara, a diretoria tem que vir e falar o plano, o por que de manter o Carpini como técnico. Já deu, cara. O cara não tem o comando do time, o cara não tem um padrão técnico, tá ligado? Eu queria muito que desse certo, né, mano? O São Paulo não é laboratório. Então, o Muricy Ramalho, o Rui Costa, o [Carlos] Belmonte o [presidente] Júlio Casares: 'amigo, acabou, amigo. Você tem que mandar o cara embora, a gente tem que arrumar outro técnico com urgência".