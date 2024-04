STJD unifica notícias de infração contra Textor e abre inquérito

O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) abriu inquérito para tratar de forma unificada diversas notícias de infração feitas contra John Textor. Entre elas, estão as que foram enviadas por São Paulo e Palmeiras. A informação foi dada à coluna por José Perdiz, presidente do STJD, em rápida entrevista por telefone.

"O caso está andando, foi para a procuradoria e existe um inquérito aberto. Está em sigilo, mas logo vocês terão informações", disse Perdiz.

"Todo mundo reclamou das declarações do Textor. Tem notícia de infração do São Paulo, do Palmeiras, do Sindicato do Atletas, do Fortaleza e das federações. Unificamos todas", declarou o presidente do STJD.