'Voz da arena' é substituída em jogo. Corinthians fala em ajuste na escala

Nos primeiros comunicados no sistema de som do estádio durante Corinthians x Nacional do Paraguai, nesta terça (9), deu para perceber que a "voz da Neo Química Arena" estava diferente.

A locução não era feita por Chris Lima, tradicional locutora oficial da casa corintiana.

A informação foi confirmada à coluna pela assessoria de imprensa do Corinthians específica para a arena.