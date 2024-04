O que esperar do Grêmio, campeão gaúcho, no Campeonato Brasileiro?

O desempenho do Grêmio na vitória por 3 a 1 sobre o Juventude, no último sábado (6), foi um retrato fiel do que é a equipe de Renato Gaúcho hoje. A conquista do título estadual veio com uma atuação irregular na partida decisiva. Os altos e baixos são compatíveis com o momento de reorganização após algumas mudanças no elenco.

O Grêmio não começou bem e viu o Juventude abrir o placar logo no início. Jogando em casa, aos poucos o tricolor gaúcho acertou a marcação e na parte final do primeiro tempo encurralou o adversário. A reação fez com que os gremistas virassem o placar ainda no primeiro tempo, que terminou 2 a 1 para os mandantes.

A tendência é que essa oscilação acompanhe o time no início do Brasileirão. A competição começa no próximo fim de semana.