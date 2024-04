Final do Paulistão opõe artilheiro palmeirense a ataque solidário do Santos

López é o artilheiro da competição. Ele balançou as redes dez vezes. Veiga, terceiro colocado na artilharia do campeonato, marcou seis gols.

Diferentemente de seu adversário, o Santos não viu nenhum dos integrantes do elenco se destacar como goleador.

Guilherme, Giuliano, Furch e Otero são os que mais marcaram gols. Cada um fez três. Essa é a marca de Rony, terceiro na lista de goleadores do Palmeiras.

Com 12 gols, o quarteto santista é responsável por 54,6% dos 22 tentos marcados pelo Peixe. O time de Fábio Carille só balançou menos as redes do que a equipe de Abel Ferreira.

De acordo com dados do Footstats, os gols do time da Vila Belmiro estão divididos entre 11 jogadores. No Palmeiras, que marcou quatro a mais do que o rival, a divisão é entre nove atletas.