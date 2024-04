Corinthians suspende 6 sócios após briga com cadeirada no Parque São Jorge

A Comissão de Ética e Disciplina do Corinthians suspendeu preventivamente seis sócios acusados de participarem de uma briga no Parque São Jorge no último fim de semana.

Cada um foi suspenso, inicialmente, por 120 dias, de acordo com nota publicada no site do clube nesta sexta (5). Os nomes dos associados punidos não foram divulgados.

Também segundo o comunicado, "outro indivíduo já identificado como não associado" está proibido de entrar na sede corintiana. Com o objetivo de identificar mais participantes da confusão, as investigações continuam.