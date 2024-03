Finalista, Santos renasce com personagens que também deram volta por cima

É o caso do técnico Fábio Carille. Em 2022, sua passagem pelo comando do Santos foi interrompida por causa de um começo ruim no Campeonato Paulista.

Em 2024, ele teve a chance de reescrever sua história no clube. Levar o time à final do Paulistão, após pouco menos de quatro meses da queda do time para a Série B, já é um marco.

Na história da reconstrução santista, é emblemático que um dos gols da classificação para a final tenha sido marcado por Giuliano.

Assim como seu clube atual, ele deu a volta por cima depois de não ter seu contrato renovado pelo Corinthians.

Logo nas primeiras partidas pelo Santos, o meio-campista mostrou uma força ofensiva que vinha sendo rara no Timão. Assim, Giuliano se transformou numa peça importante no esquema de Carille.

História semelhante é a de Gil, que também viu o Corinthians não se interessar por sua renovação contratual.