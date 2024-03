Ponto turístico? Como presença de Robinho movimenta presídio dos famosos

Perto deles, um casal de idosos que voltava da visita aos detentos saiu de seu veículo para fazer uma foto com uma repórter e a portaria atrás deles.

A movimentação de jornalistas no local onde Robinho está desde a noite da última quinta não foi intensa. Além do UOL, três equipes de televisão passaram pelo presídio no sábado.

Ressaltando que não poderia dar entrevista, um funcionário do presídio disse que nada mudou na rotina do local porque a equipe da penitenciária está acostumada a lidar com famosos e a conviver com a presença de jornalistas atraídos por eles.

O presídio abriga criminosos que ficaram famosos por causa de repercussão que seus crimes tiveram no noticiário brasileiro.

Entre eles estão Alexandre Nardoni, Cristian Cravinhos, Gil Rugai e Lindemberg Alves. Quando Edinho, filho de Pelé, foi preso, ele ficou no mesmo local.

A prisão é conhecida por oferecer privacidade e maior segurança a presos que poderiam estar sob risco em outras unidades.