Sem visita e sem TV: como é o 'regime de observação' de Robinho na prisão

Desde a noite da última quinta (21), quando foi preso, Robinho passa por um período de observação que gera restrições.

"A visitação de familiares, após o regulamentar credenciamento, será permitida somente após o cumprimento do regime de observação", diz trecho do comunicado emitido pela SAP.

A coluna perguntou ainda o que Robinho comeu em suas primeiras refeições na penitenciária, mas não obteve detalhes. "A alimentação fornecida ao preso segue o cardápio padrão da SAP, comum a todos os custodiados", respondeu a pasta.

Robinho ganhou um número de identificação e recebeu material de uso pessoal ao ingressar no presídio.

"O custodiado está em processo de inclusão, no qual se atribui a ele o número de matrícula no sistema prisional e lhe é entregue o kit padrão (uniforme, materiais de limpeza e higiene pessoal, etc). Ele cumprirá regime de observação de 10 dias em cela de 2x4m, destinada para tal finalidade, com capacidade para duas pessoas. Atualmente, ele está sozinho na cela", informou a SAP.

O ex-atleta da seleção brasileira foi preso depois que o STJ (Superior Tribunal de Justiça) homologou decisão da Justiça italiana. Ele recebeu pena de nove anos de reclusão por estupro cometido em 2013.