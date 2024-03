Augusto pega no Conselho 3 nomes para atuações remuneradas no Corinthians

Indagado se antes de trabalhar no Corinthians atuou em outro clube, Fredy respondeu:

"Eu fui gerente das categorias de base do Corinthians de 1996 a 2000. Ganhamos na época por dois anos como melhor categoria de base do Brasil, subimos mais de 35 jogadores na época e ganhamos mais de sessenta títulos, sendo alguns de nível mundial como Dallas Cup, Copa Nike entre outros. Em 2022 fiz o Curso de Gestão de Futebol da CBF, que me reabilitou para voltar a trabalhar com futebol".

"Tenho historia no clube, nasci aqui, o meu pai já foi administrador do clube", acrescentou o ex-conselheiro.

Ele também disse: "fui convidado pelo Augusto por ter conhecimento na área" e "sou pós-graduado em esporte e docência em ensino superior, tenho muito conhecimento dessa área de futebol e clube".

Posso ter diretor adjunto dentro do quadro associativo, mas não abro mão de pessoas técnicas em todos os departamentos. Amigos serão do Parque São Jorge para fora. Teremos pessoas técnicas. Na minha empresa sempre contrato pessoas melhores que eu e será assim non Corinthians

Augusto Melo, presidente do Corinthians em entrevista ao UOL, antes da eleição do an passado