No Conselho, ex-cartolas do Corinthians vão fiscalizar diretoria de futebol

O novo presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, indicou ex-dirigentes do futebol corintiano para compor a comissão do órgão que vai acompanhar e fiscalizar as atividades da diretoria da modalidade mais importante do clube.

As nomeações dos integrantes das comissões de todas as áreas foi assinada por Tuma na última quarta (28).

O grupo especializado no futebol terá Flávio Adauto, diretor do departamento na gestão de Roberto de Andrade, Fran Papaiordanou, que atuou na área sob a batuta de Alberto Dualib, e Henrique Alves, que tem diferentes passagens pelo setor do qual foi vice-presidente nos anos 1990.