Popó x Bambam chamou atenção, mas foi espetáculo bizarro e perigoso

Mesmo conhecendo a surrada jogada de marketing baseada em troca de provocações praticada no boxe, quem não queria ver Popó acertar contas com o falastrão Bambam?

De um lado um lendário boxeador aposentado, supostamente mordido pelas provocações de seu oponente. Do outro, o boquirroto campeão do BBB 1. Esse cenário garantiu que o Fight Music Show (FMS) 4, no início deste domingo (25), atraísse de maneira fenomenal o interesse do público. O evento foi um dos principais assuntos dos sábado.

Quando chegou a hora do vamos ver, em 36 segundos, Popó derrubou Bambam. Foi um espetáculo bizarro e perigoso.