Punição esportiva é perfumaria; violência de torcedor se combate com prisão

As autoridades de segurança pública devem ser cobradas para serem mais eficientes nesse sentido. Se não houver melhora, elas devem apresentar ao Estado as dificuldades que enfrentam para localizar e punir os agressores, sugerindo soluções.

Não adianta cobrar a aplicação de punições mais duras para os clubes dos torcedores violentos sem punir os autores dos atos primeiro.

Houve uma tentativa de homicídio contra os jogadores do Fortaleza. Medidas esportivas contra o Sport são perfumaria. O que mais inibiria novos ataques seria colocar na cadeia os agressores. Nada é mais exemplar do que isso.

As punições esportivas devem ser aplicadas quando for o caso, mas não de forma justiceira. Elas não podem substituir as condenações na Justiça para os criminosos. A responsabilidade do Estado não deve ser transferida para os tribunais desportivos.