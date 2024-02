O que se diz sobre o trabalho de António Oliveira no Corinthians?

Invicto no Corinthians até aqui, com três vitórias e um empate, António Oliveira vive fase de lua de mel com dirigentes, jogadores, funcionários e torcedores corintianos. Assim, neste momento, só se ouve elogios no clube sobre seu trabalho. Confira o que se diz no Alvinegro sobre a forma de trabalhar do português.

Estilo de jogo

António é aplaudido por ter dado uma característica mais ofensiva ao Corinthians. A ordem é trocar passes para frente assim que a bola é recuperada.