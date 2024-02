Condenação de Daniel Alves por estupro é didática para a sociedade

Colaborou muito para a condenação o protocolo de segurança contra violências sexuais aplicado em Barcelona.

O procedimento assegurou rapidez na reação ao caso e proteção à vítima, além de ajudar na produção de provas. O resultado deveria servir de estímulo para cidades brasileiras fazerem algo parecido em conjunto com estabelecimentos como bares e casas noturnas.

O impacto de ver um ídolo tendo que cumprir prisão pode atingir diretamente jovens que admiram ou admiravam Dani. Mas depender disso é pouco.

O caso ensina pais que têm filhos a investir horas na educação deles ensinando que "não é não". A construção de um ambiente seguro para as mulheres passa necessariamente pela formação de adultos com o entendimento de que não podem fazer o que bem entenderem com os corpos delas. Isso se ensina principalmente em casa.

Se pensarmos nos jogadores de futebol, que muitas vezes trocam seus lares por alojamentos dos clubes muito cedo, a responsabilidade educacional passa a ser também das agremiações.

O caldo didático deixado pelo episódio é grosso e precisa ser absorvido pela sociedade brasileira em busca de dias melhores para as mulheres. Não se trata, portanto, de comemorar a prisão de um astro do futebol que cometeu um crime. A questão é aproveitar as lições deixadas pelo triste episódio. Vale lembrar que a defesa do brasileiro alega inocência.