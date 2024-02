Audiência por acordo fracassa, e empresa tenta deslocar cativas do Allianz

Por sua vez, o clube entende que a empresa agride o direito de 3.082 cativas estarem no setor Central Oeste, onde estão desde o antigo Palestra Itália. Isso em retaliação à cobrança milionária que o Alviverde faz da empresa em outro processo na Justiça (leia a nota do Palmeiras sobre o tema no final do post). Atualmente, a cobrança está em R$ 160 milhões.

O litígio segue agora com uma medida (embargos de declaração) apresentada pela Real Arenas, no último dia 16, para tentar mudar decisão proferida no começo deste mês.

Em 6 de fevereiro, o juiz Eduardo Palma Pellegrinelli, entre outras medidas, determinou, em tutela de urgência, que, a partir de 1° de março, o Palmeiras respeite as cadeiras que a empresa da WTorre comprovadamente comercializou nas áreas centrais inferiores do estádio até o fim de janeiro. A ordem vale para no máximo 1.848 cadeiras no setor central oeste e 1.913 no setor central leste.

O magistrado também ordenou que, a partir do início de fevereiro, a Real Arenas deixasse de comercializar, por ora, cadeiras nos setores centrais leste e oeste.

Ao mesmo tempo, ele autorizou o Palmeiras a utilizar, a partir de março, as cadeiras instaladas nessas áreas e que não tenham sido comprovadamente negociadas pela Real Arenas.

O juiz estabeleceu, para as duas partes, multa de R$ 5 milhões por jogo em caso de descumprimento. Na mesma decisão, ele marcou a audiência de tentativa de reconciliação.