Nome da Arena Ronaldo e escudo corintiano 'somem'. Nike e clube se calam

Quem foi aos últimos jogos do Corinthians na Neo Química Arena e passou pela Arena Ronaldo se deparou com um local que aparenta abandono.

Inaugurada com pompa em 2019, do lado de fora estádio corintiano, a quadra poliesportiva está sem o material original das placas que exibem o nome do Fenômeno e o escudo do clube em sua parte externa. A aparência é de que eles foram arrancados. Do lado interno, porém, o material está preservado e a quadra demonstra condições de uso.

A coluna constatou o "sumiço" do nome da Arena Ronaldo e do distintivo corintiano antes do clássico no qual o Alvinegro foi batido pelo São Paulo, em 30 de janeiro, e após a derrota corintiana para o Novorizontino, no último dia 4. Depois, procurou Corinthians e Nike, que bancou a construção da quadra, para saber se o nome dado ao local foi retirado de propósito ou se houve vandalismo. Porém, as duas partes não esclareceram o que aconteceu. Por sua vez, a assessoria de imprensa da SAF do Cruzeiro, que pertence a Ronaldo, disse que ele não se manifestaria sobre o assunto.