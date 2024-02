Desempenho do Corinthians em derrota na Vila foi de apavorar futuro técnico

Hugo, que novamente abusou dos erros nos passes (foram 11 errados e 21 certos, segundo o Footstats) e na marcação, Maycon, repetidamente lento, e Fagner, que foi mal outra vez, estão entre os jogadores que precisam ser recuperados. Claro, há também o caso crônico de Yuri Alberto, que entrou no segundo tempo.

A onda de ruindade atingiu até o zagueiro Félix Torres, que passou segurança ao torcedor corintiano em seus primeiros jogos, mas já não tinha jogado bem na derrota por 3 a 1 para o Novorizontino. Ele se posicionou mal e não subiu na jogada aérea no gol do Santos, marcado por João Schmidt, no primeiro tempo.

Rodrigo Garro, em quem a Fiel aposta as suas fichas, mostrou habilidade em alguns lances. No entanto, sem entrosamento com os companheiros, ele teve uma estreia discreta.

Marcação frouxa, erros de posicionamento na defesa e no ataque, excesso de passes errados e, principalmente, falta de criatividade na armação foram problemas antigos que voltaram a ser exibidos.

A apresentação corintiana só não foi pior para o torcedor Alvinegro porque o Santos, líder de seu grupo, recuou demais no segundo tempo e acabou sendo pressionado nos últimos minutos.

Apesar de ter criado duas chances para empatar nos instantes derradeiros, a impressão que o Corinthians deixa para o seu próximo técnico é que a situação é das mais graves. Por sua vez, o Peixe, comandado por Fábio Carille, reforça a imagem de principal destaque do Paulistão até aqui. O time do litoral tem a melhor campanha da competição neste momento.