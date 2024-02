Para Mano e seu estafe, Corinthians perdeu tempo com sonhos da diretoria

Outro nome para o ataque, que sempre foi considerado difícil, mas que a diretoria corintiana tentou, foi Luiz Henrique. Ele acabou fechando com o Botafogo. A SAF controlada por John Textor topou pagar cerca de R$ 106,6 milhões, incluindo metas e bônus, pelo ex-jogador do Fluminense. O valor está fora do alcance do Corinthians.

A tentativa de trazer jogadores caros mostra uma diferença na ideia de reconstrução do time entre a diretoria, o treinador e seu estafe. Do lado do técnico era considerado mais prudente manter os pés no chão e partir logo para negociações menos difíceis em vez de anunciar para a torcida o desejo de trazer grandes nomes e prometer um time para ganhar tudo, aumentando a pressão sobre elenco e comissão técnica.

"Foi dada ao torcedor uma expectativa muito grande, temos que atender. Se não [atendermos], vem a frustração e é um dos piores sentimentos que tem", falou o treinador em entrevista coletiva após a derrota para o Ituano.

Também houve pensamento diferente em relação a jogadores que estavam no elenco.

Mano defendia, por exemplo, a permanência de Giuliano. O meia era considerado importante para ajudar o time a ter a bola no meio de campo. Sua experiência também era vista como valiosa na reformulação.

Para a diretoria, porém, o meio-campista era incapaz de dar a velocidade que o time precisava. Seu contrato não foi renovado. Hoje, Giuliano se destaca no Santos, que enfrenta o Corinthians na próxima quarta.