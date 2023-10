O bicampeonato da Libertadores seria o ponto de partida para o Alviverde tentar construir uma nova dinastia entre as equipes femininas brasileiras.

A chance acontece no momento em que Arthur Elias está de saída do Corinthians para ficar apenas na seleção brasileira, o que gera incertezas sobre se o atual bicho-papão do futebol feminino nacional continuará com a mesma força.

2 - Ajuda para Leila Pereira

O título viria num momento de muita cobrança sobre a presidente do Palmeiras por causa da má fase do time masculino.

Uma vitória sobre o maior rival na principal competição sul-americana daria a chance de Leila aparecer para a torcida por cima, exibindo uma conquista de sua gestão em meio a um momento de crise e muros pichados.

3 - Revanche